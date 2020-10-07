Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.