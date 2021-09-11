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Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi

11.09.2021 - 04:18 | Güncelleme: ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı
AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

YUNUS SEZER KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere’de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018’de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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