        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler, İETT bedava mı?

        29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim milli bir bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi bir tatildir. Bu önemli gün öncesinde 29 Ekim tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı? İşte 29 Ekim'de metro, metrobüs, otobüslerin ücret tarifesi...

        Giriş: 24.10.2025 - 01:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:35
          Yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bekleyiş sürerken, toplu taşımanın ücret tarifesi gündemi meşgul etmeye başladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen karar Resmi Gazete yayımlandı. Peki, "29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Çarşamba metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?" İşte detaylar...

          29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

          OTOBÜSLER, METRO, METROBÜS, TRAMVAY, VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          Konuya ilişkin belediyelerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

