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        Haberler Gündem Politika Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 73 taşınmaz özelleştirilecek

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 73 taşınmaz özelleştirilecek

        Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 01:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 02:08
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        12 ilde 73 taşınmaz özelleştirilecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

        DHA'nın haberine göre; özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilen kararın, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındığı ifade edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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