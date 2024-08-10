Resmi araçla yol kesip sürücüyü dövdüler

Ümraniyede İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait araçla yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi.

Ö.D, saldırganlara yanlış anlaşılma olduğunu, yolda tartıştıkları kişinin kendisi olmadığını anlatmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından gittiği hastaneden darp raporu alan ve saldırganlardan şikayetçi olan Ö.D, daha önce herhangi bir tartışma yaşamadığı kişilerce sebepsiz yere darbedildiğini söyledi.