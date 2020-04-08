Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim sistemine geçen okulların ve üniversitelerin ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Tatil haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklamalar geldi. Peki Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak? İşte tüm soruların cevabı...

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin ne zaman açılacağına dair dün yaptığı açıklamada;

"YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır. " dedi.