Resmen vahşet! Köpeği canlı canlı ağaca astılar

DHA

Korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında Ula'nın dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti.

2 GÜN ÖNCE KAYIP İLANI VERİLMİŞ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Levent Arslan'a (40) ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirlenen 'Meks' isimli köpek, otopsi işlemi için Gökova Mahallesi'ndeki bir hayvan hastanesine gönderildi. Ön otopside Meks'in canlı ağaca asıldığı, boğularak öldüğü belirlendi.