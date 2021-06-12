Reşit Aydın'dan istifa açıklaması

Reşit Aydın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden ayrıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Aydın açıklamasında şöyle dedi: "Milli görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nde görev aldıktan sonra AK Parti içerisinde İstanbul teşkilatında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazifeler yaptım.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine 2014 yılından başlayarak, bila bedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce fiilen bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara 'hususi' mana da şahitlik ettim.
Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaklıyla olduğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım.
Son alarak Türkiye'ye karşı yeni bir 'Gezi' denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütemez ve çekilmez hale getirdi.
HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen 'siyasi dil' ve HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur.
Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenlerle; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve de herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hâsıl olmuştur.
Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında ve emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen de tweetlerimi silmedim. Silemezdim. Silmeyeceğim...
Benim kararıma karşı yapılacak her türlü açıklamaya karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygıyla bildiririm."
Reşit Aydın'ın açıklamasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisinin yaptığı sosyal paylaşımda ise "Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün, eski koruma müdürü Osman Çangal vesilesiyle tanığı Reşit Aydın'ın ofisimizde herhangi bir görevi olmamıştır" denildi.
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