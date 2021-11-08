'Resimsel Bilmeceler' bu sergide

Tasarımcı ve ressam Göktuğ Güngör’ün “muamma-Resimsel Bilmeceler” isimli ilk solo sergisi, sanatseverlerle buluştu. Güngör’ün koleksiyonunda, farklı tekniklerle hazırlanmış yaklaşık 50 eser yer alıyor. Kanvas, özel kağıtlar üzerine akrilik ve mürekkep kullanılan eserlerin yanı sıra dijital renklendirme ve pleksi üzerine baskı ile güncel sanat tekniklerinden oluşturulmuş 2D ve 3D eserlerin hikayeleri, sergiyi ziyaret eden sanatseverleri sanat yoluyla farklı bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor.
Sergide yer alan “Guardians of Istanbul” isimli 3 eserin, ressam Günsu Saraçoğlu ve Göktuğ Güngör’ün imzasını taşıması da izleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. Ressam Günsu Saraçoğlu’nun uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı İstanbul çalışmaları, Ressam Göktuğ Güngör’ün koleksiyonundaki hikayesi ile yorumlanarak sanatseverlerle buluşturuldu.
Güngör; farklı tekniklerden oluşan yaklaşık 50 eserinin yaratım sürecini şu sözleriyle ifade etti: "Bu sergide yer alan karakterler ve mekanlar; görülen, gözlenen, duyulan, okunan ve bilinen algılardan esinlenilerek resmedilmiş olan görsel kurgulardır. Bir eser tasarlarken hedefim; bildiğimiz, tanıdığımız, gördüğümüz ve çevremizde var olan tüm görsel algıları çizgilerle manipüle ederek ve farklı teknikler kullanılarak resimsel bir bilmece yaratmak."
"Eserlerimin hepsinde bir bütünlük ile beraber detaylarda saklı farklı görsel izler mevcut. Her bir detayda farklı bir resim, her resmin içinde ise ayrı bir öykü gizli. Bu öyküler bazen gerçek hayatın birebir yansıması, bazen de manipüle edilmiş halleriyle eserlerde var oluyor. Yaratım sürecimin başından itibaren hayal ettiğimin ne olduğunu bilerek, resmin alt yapısını ona göre düzenliyor, üst yapıda ise tamamen gözlemlediklerimi ve aklımda kalan lekeleri yansıtıyorum. Mimari eğitimin gerçekliği olan kalemler ile farklı materyallerin birleşimi beni farklı bir görsel bir yolculuğa çıkarıyor.”
Göktuğ Güngör’ün “muamma-Resimsel Bilmeceler” isimli ilk solo sergisi, 20 Aralık'a kadar 39 Kalamış Marina Sanat Oteli içindeki 39 Gallery’de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
'Resimsel Bilmeceler' bu sergide/resimsel-bilmeceler-bu-sergide-3246050
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