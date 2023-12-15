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        Haberler Gündem RESİMLİ YENİ CUMA MESAJLARI | En güzel, kısa, uzun, dualı, dini, hadisli, resimli cuma mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşım

        En güzel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!

        İslam dininde kutsal kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:16
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        • 1

          İslam dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte resimli, yeni, dualı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 6

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 7

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 8

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 9

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 10

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        • 11

          Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 12

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 13

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 14

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        • 15

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        • 16

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 17

          FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 18

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 19

          Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. (A'raf,7/199)
          Cuma gününüz bin mübarek olsun.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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