        Haberler Bilgi Yaşam RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2025: En güzel, anlamlı, dualı Mevlid Kandili mesajları seçenekleri yayınlandı

        Mevlid Kandili mesajları 2025: En güzel, anlamlı, dualı, resimli Mevlid Kandili kutlama mesajları seçenekleri

        Mevlid Kandili mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde birçok kişi özlem duyduğu sevdiklerini ve uzaklardaki dostlarını kandil mesajları yoluyla hatırlayacak. SMS veya Whatsapp yoluyla Kandil mesajlarınızı iletebilirsiniz. İşte, sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.09.2025 - 16:41
        • 1

          İslam dünyasında Hz. Muhammedin (s.a.v) doğumunun kutlandığı mübarek gün olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler Mevlid Kandili mesajlarını araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde birçok kişi sevdiklerine en güzel ve anlamlı kandil mesajları gönderecek. İşte, en güzel, farklı, anlamlı ve resimli Mevlid Kandili mesajları seçenekleri

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

          "Mevlid Kandilinin İslam alemine mübarek; Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan dileriz."

          "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Mevlid kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

        • 3

          "Gönlümüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle mevlid kandilimiz mübarek olsun."

          "Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile."

          "Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!"

          "Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

        • 4

          RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2025

          "Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

          "Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

          "Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

        • 5

          "Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun."

          "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."

          "Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

        • 6

          DUALI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

          Mevlid Kandili'nin aydınlığı yüreğinizi dolsun, dualarınız kabul olsun. Bu mübarek gece herkese huzur ve mutluluk getirsin.

          Allah'ın rahmeti ve sevgisi Mevlid Kandili'nde üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olduğu bir gece dilerim.

          Bu mübarek gece, gönlünüzden geçen tüm dileklerin gerçekleştiği bir gece olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.

        • 7

          Hz. Muhammed'in doğduğu bu mübarek gecede, dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.

        • 8

          "Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik, dayanışma ve iyilikte birleşsin. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

          "Dualarımız Müşterek, Kardeşliğimiz Daim, Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun."

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
