Sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri
En güzel kandil mesajları ve resimli Mevlit Kandili mesajları, 26 Eylül'ün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Rebiyülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı günü eda ediliyor. Ellerin semaya açılacağı, namazların kılınıp duaların edileceği Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlit Kandilinin anlam ve önemine dikkat çekmek için Kandil mesajları paylaşılmaya başlandı. İşte 2023 Instagram, Facebook, WhatsApp ve Twitter üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz; en güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları...
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Kandil mesajları 2023... En güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili 26 Eylül Salı gecesi tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Rebiyülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu önemli gecede sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" ve "Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler en güzel, resimli kandil mesajlarını sorguluyor. Siz de Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla sevdiklerinize Mevlid Kandili mesajları gönderebilirsiniz. İşte 2023 En güzel, anlamlı, dualı ve resimli Mevlid (Mevlit) Kandili mesajları...
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EN GÜZEL MEVLİT KANDİLİ SÖZLERİ
Mevlid Kandili'nin, yüreklerimizi sevgiyle doldurmasını dilerim. Hayırlı kandiller!
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Peygamber Efendimizin doğumunu anmak, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için bir fırsattır. Mevlid Kandili'nizi kutlar, dualarınızın kabul olmasını dilerim.
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Rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınız kabul olsun.
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Peygamberimizin doğduğu bu mübarek günde, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamayı amaçlayalım. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.
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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Mevlid Kandili'nin tüm Müslümanlara huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller!
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Peygamber Efendimizin doğduğu bu özel günde, sevgi ve hoşgörü dolu bir hayat sürmeyi kendimize ilke edinelim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
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Mevlid Kandili, sevgi ve iyilik dolu bir günün başlangıcıdır. Tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim.
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Mevlid Kandili, tüm inananlar için bir başlangıçtır. Geçmişinizi temizlemek ve geleceğe umutla bakmak için bu fırsatı değerlendirin. Hayırlı Kandiller
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Peygamber Efendimizin doğumunu anmak, sevgi ve barışı hatırlamamıza vesile olsun. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
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RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ
Bu mübarek günde, sevgi ve dua dolu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle.
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Rahmeti bol, bereketi bol, sevgisi sonsuz bir Mevlid Kandili dilerim. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun.
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Bu mübarek günde dualarımızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandili'niz mübarek olsun.
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Mevlid Kandili, geçmişi temizlemek ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsattır. Tüm dualarınız kabul olsun.
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"Peygamber Efendimizin doğduğu bu özel günde, sevgi ve hoşgörüyle dolu bir hayat yaşamayı amaçlayalım. Mevlid Kandili'niz kutlu olsun.
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KANDİL MESAJLARI
Mevlid Kandili, kalplerimizin bir araya geldiği, dualarımızın Allah katında kabul edildiği mübarek bir gündür. Dualarınızın kabul olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Hayırlı Kandiller!
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Mevlid Kandili, sevgi, merhamet ve paylaşımın simgesidir. Bu kutsal günde birbirimize daha fazla sevgi gösterelim. Hayırlı Kandiller!
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Rahmetiyle aydınlanmış, dualarınızın kabul edilmiş olduğu bir Mevlid Kandili geçirmeniz dileğiyle.
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