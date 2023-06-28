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KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023: Sevdiklerinizi mutlu edecek, özel, anlamlı ve resimli Bayramınız Mübarek Olsun & İyi Bayramlar mesajları gönderin

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları! 2023 Kurban Bayramı için anlamlı ve resimli mesajlar

İslam dünyası, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşıyor. Bayramın coşkusunu ve sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı, resimli Kurban Bayramı mesajlarını derledik. İşte, sosyal medyada paylaşmak ve yakınlarına mesaj yoluyla göndermek için dualı ve hadisli İyi Bayramlar mesajları ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri haberimizde...

Giriş: 28.06.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kurban Bayramınız mübarek olsun! Kurban Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini yüreklerimizde hissettiğimiz bu özel günlerde sizler için kısa, uzun, resimli bayram mesajları hazırladık. İşte, 2023 resimli, ayetli, dualı ve hadisli İyi Bayramlar mesajları ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri haberimizin devamında...

    EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

  • Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

  • EN ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

    Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

  • Sevdiklerinizle birlikte huzur ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramı'nın getirdiği güzellikleri paylaşarak sevgi ve hoşgörüyü pekiştirmemiz dileğiyle, bayramınız kutlu olsun.

  • RESİMLİ İYİ BAYRAMLAR MESAJLARI

    Kurban Bayramı'nın geldiği şu günlerde, dualarımızın kabul olması ve sevgiyle dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle en içten selamlarımı gönderiyorum. Bayramınız mübarek olsun, iyi bayramlar

  • Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

    Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun! 

  • Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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