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        Haberler Bilgi Resimli, en güzel Cuma mesajları ve sözleri! 6 Eylül 2024 kısa, anlamlı, farklı, en yeni, dualı, ayetli, Hayırlı cumalar mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

        Resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri: 6 Eylül 2024 kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları

        Eylül ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Sevdiklerine cuma mesajı ve sözleri göndermek isteyenler "kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini" gündemine aldı. Birbirinize gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 6 Eylül 2024 resimli Cuma mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:51
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        • 1

          Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri cuma namazına sayılı saatler kala sıklıkla araştırılan konuların arasında yer aldı. Sosyal medya üzerinden birbirine cuma mesajı gönderip cuma gününü tebrik etmek isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 6 Eylül hayırlı cumalar mesajları...

        • 2

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 3

          Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

          Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 4

          "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.

        • 5

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

          Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

        • 7

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları 27 Mayıs günü için araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        • 8

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 9

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 10

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

        • 11

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 12

          Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

        • 13

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 14

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        • 15

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 16

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!

        • 17

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 18

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 19

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        • 20

          Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

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