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Resimli Cuma mesajları ve sözleriyle sevdiklerinizi mutlu edin! 2022 Farklı, en güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun Mesajları çeşitleri

Resimli Cuma mesajları ve sözleriyle sevdiklerinizi mutlu edin! 2022 En güzel Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun Mesajları çeşitleri

İslam aleminde günlerin en hayırlısı olarak kabul edilen Cuma gününün gelişiyle birlikte farklı, en güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun resimli Cuma mesajları çeşitleri araştırılıyor. Müslümanlar, Cumanız Mübarek Olsun ve Hayırlı Cumalar mesajlarını WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, 12 Ağustos resimli Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...

12.08.2022 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Resimli Cuma mesajları, mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu önemli günde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun Mesajları' göndermek isteyen Müslümanlar en güzel, dualı, ayetli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları çeşitlerini araştırıyor. En özel, farklı ve resimli Cuma mesajlarını WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS yoluyla paylaşarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, Hayırlı Cumalar mesajları....

  • HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

     

  • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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