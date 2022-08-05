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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022: Sevdiklerinize Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları gönderin!

Resimli Cuma Mesajları, mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Her hafta büyük bir heyecanla beklenen bu özel günde eşine, dostuna, akrabasına 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajı göndermek isteyen Müslümanlar en güzel, resimli Cuma Mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, Whatsapp, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, dualı, ayetli, kısa, uzun ve resimli Cuma Mesajları ve sözleri...

05.08.2022 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • En güzel Cuma mesajları ve sözleri, Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Camide cemaatle namazını kılacak olan Müslümanlar her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerine en güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları göndermek istiyor. Muharrem ayının ilk Cuma gününde Whatsapp, Instagram, Twitter ve SMS üzerinden 'Cumamız Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Cumalar' mesajlarını ve sözlerini paylaşarak eşinizi, dostunuzu mutlu edebilirsiniz. İşte, 

  • YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

  • Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

  • "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.

  • Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

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