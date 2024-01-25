YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.