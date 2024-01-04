Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma günü İslam dünyası açısında en önemli günler arasında yer almaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı camide cemaatle kılınımaktadır. Cuma öncesinde sosyal medya platformlarında; resimli, ayetli, dualı Cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını sizleri için derledik. İşte 5 Ocak 2024 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...