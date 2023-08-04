Resimli Cuma mesajları: 4 Ağustos en güzel, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları
Ağustos ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, resimli cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, ayetli, dualı cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 4 Ağustos 2023 en güzel, resimli, ayetli, dualı, Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri...
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Cuma namazına sayılı saatler kala resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Bu mübarek günde yakınlarının cumasını sosyal mecralar üzerinden kutlamak isteyenler, en güzel, resimli, ayetli, dualı cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte 4 Ağustos 2023 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
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Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
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FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
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Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
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Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
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Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
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Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümresine dahil eylesin.
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Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde sevgili peygamberimizin "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-in feyiz ve berketine nail olup Ramazan ayına ermeyi rabbim cümlemize nasip etisin.
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