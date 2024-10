EN ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.

Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.