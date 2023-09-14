Sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları çeşitleri
İnsanlığın ilk yaratıldığı ve cennete yerleştirildiğine inanılan mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları çeşitleri araştırılıyor. Bu mübarek günde sevdiklerinin cuma gününü kutlamak isteyenler için en güzel, ayetli, dualı, resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 14 Eylül 2023 sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları çeşitleri...
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En güzel cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da 15 Eylül Cuma gününün gelişiyşle birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyen Müslümanlar; en güzel kısa, uzun, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 14 Eylül 2023 WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve SMS yoluyla gönderebileceğiniz, sevdiklerinizi mutlu edecek resimli cuma mesajı çeşitleri...
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EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma! Rabbimizin bize lütfettiği bu özel günün hayırlar getirmesini dilerim. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması için Rabbimize yönelin. Hayırlı Cumalar!
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Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!
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Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin huzurunu kalbinizde hissetmeniz, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın bağışlanması dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma! Rabbimizin lütfuyla aydınlanan bu özel günün, size huzur, sevgi ve bereket getirmesini dilerim. Dualarınızın Rabbimizin huzuruna ulaşması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.
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Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!
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Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!
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Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!
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Cuma günü, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirir. Sevdiklerimizle bir araya gelip dualar edelim ve birbirimize destek olalım. Cumanız mübarek olsun!
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Bugün Cuma'nın bereketiyle dolu bir gün. Rabbimiz bize güzellikler ve hayırlar nasip etsin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!
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Cuma günü, geçmişin değerlendirmesi ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Rabbimiz bizi doğru yola iletmesi için dua edelim. Cumanız mübarek olsun!
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AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma, huzurun ve bereketin habercisidir. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu özel günü en iyi şekilde değerlendirerek, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Yüreğinizden geçen tüm güzel dileklerin gerçekleşmesi ve Rabbimizin size bolca rahmet ve bereket ihsan etmesi dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma, içinde birçok güzellik ve bereket barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı ihsan etmesini temenni eder, Cuma'nızın hayırlı olmasını dilerim.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size bolca rahmet ve mağfiret etmesi, dualarınızı kabul etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma, Rabbimizin rahmetinin bol olduğu ve duaların kabul olduğu mübarek bir gündür. Kalbinizin huzurla dolması ve sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı nasip etmesini dilerim. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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Bugün Cuma, umut dolu bir gün! Rabbimizin size güzellikler getirmesi ve dualarınızı kabul etmesi dileğiyle, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!
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Bugün Cuma, duaların kabul olduğu mübarek bir gündür. Rabbimizin size lütuflarını sunması ve sıkıntılarınızı gidermesi dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size rahmetini ve bereketini bol bol ihsan etmesi dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!
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Bugün Cuma, manevi anlamda bir arınma ve yenilenme günüdür. Rabbimizin size merhamet ve bağışlama kapılarını açması dileğiyle, huzurlu ve mutlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.
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