Hayırlı cumalar... Bir cuma namazı için daha beklenen gün geldi çattı. Bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar, gerek sosyal medya gerek kısa mesajla sevdiklerinin cuma günlerini tebrik ediyor. İşte, hem resimli hem de yazılı en güzel cuma mesajları...