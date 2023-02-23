İslam dininde haftanın en kıymetli olan Cuma gününde eller semaya açılır ve ibadetler edilir. Sevdiklerinin bu kıymetli gününü kutlamak isteyenler için en güzel ve anlamlı, dualı resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte en farklı, yeni resimli ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek olsun sözleri...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...