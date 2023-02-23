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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: Kısa, anlamlı, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar sözleri mesajı ve en güzel Cuma mesajları

En anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

İslam alemi için kutsal kabul edilen Cuma gününde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler en güzel resimli Cuma mesajlarını sorguluyor. Bu özel günde sosyal medyada ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajı çeşitlerini haberimizde derledik. İşte en yeni ve farklı Hayırlı Cumalar sözleri ve resimli Cuma mesajları...

Giriş: 23.02.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam dininde haftanın en kıymetli olan Cuma gününde eller semaya açılır ve ibadetler edilir. Sevdiklerinin bu kıymetli gününü kutlamak isteyenler için en güzel ve anlamlı, dualı resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte en farklı, yeni resimli ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek olsun sözleri...

    EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

  • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

  • Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

  • HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

  • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

  • İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

  • HADİSLİ DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

  • Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

  • Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

  • CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Cumanız Mübarek Olsun

  • Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

  • Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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