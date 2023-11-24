Cuma mesajları her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal platformalar üzerinden yakınlarının gününü tebrik edecek inananlar tarafından araştırılıyor. Paylaşım yapacaklar için bu hafta da en güzel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli Cuma mesajları...