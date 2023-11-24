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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI| 2023 Kasım ayı özel resimli Cuma mesajları albümü: Kısa, dualı ve resimli Cuma sözleri

        Cuma mesajları özel albümü: Tıkla indir! En güzel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları

        Cuma mesajları, yapacakları paylaşımlarla yakınlarını tebrik edecekler tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilip araştırılıyor. Özellikle, WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşım yapacaklar resimli Cuma mesajları araştırması yapıyor. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabileceğiniz kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:26
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        • 1

          Cuma mesajları her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal platformalar üzerinden yakınlarının gününü tebrik edecek inananlar tarafından araştırılıyor. Paylaşım yapacaklar için bu hafta da en güzel kısa, dualı ve resimli Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli Cuma mesajları...

        • 2

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 7

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 8

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 9

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 10

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 12

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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