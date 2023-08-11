En güzel, kısa, uzun, farklı, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları 11 Ağustos'un gelişi ile birlikte paylaşılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününün gelişiyle birlikte camilere akın edilecek ve farz ibadeti eda edilecek. Bu özel günün anlam ve önemini Whatsapp, Instagram, Twitter ve SMS üzerinden sevdikleriyle paylaşmak isteyenler; 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları araştırıyor. İşte 11 Ağustos 2023 en güzel, yeni ve resimli Cuma mesajları...