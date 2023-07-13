Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Resimli Cuma mesajlarıyla Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerinizi gönderin!

        İslam alemi için mübarek bir gün sayılan haftanın 5. günü Cuma, binlerce Müslüman tarafından camilerde ibadet edilerek yerine getirilir. Bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletmek isteyenler en güzel, resimli Cuma mesajlarını arıyor. İşte 2023 en güzel, farklı, dualı, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 23:21
        • 1

          "Cumanız Mübarek Olsun"

        • 2

          "Nasibe inan yolda, duaya inanan darda kalmaz. Hayırlı Cumalar!"

        • 3

          "Her acı gözyaşı olup akmaz ama her sevgi damla olup gönüllere akarmış. Göz sevdiklerini görmesede gönül hep sevdiklerini ararmış. Hayırlı Cumalar."

        • 4

          "Allah'ım senin adınla başladığım bu günümde bana, aileme ve sana el açan her kuluna iyilik, güzellik ve hayırlar nasip et... Hayırlı Cumalar."

        • 5

          "Allah'ım 99 adının hürmetine kalbimizden geçenleri ömrümüzde nasib et. Cumanız Mübarek olsun."

        • 6

          "Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir. Cumanız mübarek olsun."

        • 7

          "Hayırlı Cumalar."

        • 8

          "Güzellikler şükrettikçe çoğalır. Hayırlı Cumalar."

        • 9

          "Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim "Kulum senden razıyım" desin. Hayırlı Cumalar."

        • 10

          "Dua aşktır, dua huzurdur, dua umuttur, hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı Cumalar olsun."

        • 11

          "Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini artırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir." (Müslim, "Bir'r 69; Tirmizi, "Birr" 82)

        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye yüzde 25 zam maddesi kabul edildi
        Emekliye yüzde 25 zam maddesi kabul edildi
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!