Resimli Cuma mesajlarıyla Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerinizi gönderin!
İslam alemi için mübarek bir gün sayılan haftanın 5. günü Cuma, binlerce Müslüman tarafından camilerde ibadet edilerek yerine getirilir. Bu mübarek günde sevdiklerine Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletmek isteyenler en güzel, resimli Cuma mesajlarını arıyor. İşte 2023 en güzel, farklı, dualı, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları...
- 1
"Cumanız Mübarek Olsun"
- 2
"Nasibe inan yolda, duaya inanan darda kalmaz. Hayırlı Cumalar!"
- 3
"Her acı gözyaşı olup akmaz ama her sevgi damla olup gönüllere akarmış. Göz sevdiklerini görmesede gönül hep sevdiklerini ararmış. Hayırlı Cumalar."
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- 4
"Allah'ım senin adınla başladığım bu günümde bana, aileme ve sana el açan her kuluna iyilik, güzellik ve hayırlar nasip et... Hayırlı Cumalar."
- 5
"Allah'ım 99 adının hürmetine kalbimizden geçenleri ömrümüzde nasib et. Cumanız Mübarek olsun."
- 6
"Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma'ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir. Cumanız mübarek olsun."
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- 7
"Hayırlı Cumalar."
- 8
"Güzellikler şükrettikçe çoğalır. Hayırlı Cumalar."
- 9
"Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim "Kulum senden razıyım" desin. Hayırlı Cumalar."
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- 10
"Dua aşktır, dua huzurdur, dua umuttur, hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı Cumalar olsun."
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"Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini artırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir." (Müslim, "Bir'r 69; Tirmizi, "Birr" 82)
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