Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününde, Müslümanlar farz ibadetini idrak etmek için camilere gidecek. Bu mübarek günde sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden iletmek isteyenler; Resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. En farklı, yeni, anlamlı, yazılı, ayetli, hadisli, dualı resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşarak sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, 25 Mayıs en farklı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...