Resimli Cuma mesajları: En anlamlı ve dualı 'Hayırlı Cumalar' sözleri mesajı
İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma, ibadet günüdür. Bu özel günde yakınlarıyla Cuma gününün bereketini paylaşmak isteyenler için en güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte sosyal medyada ve SMS olarak paylaşılabilecek 11 Ağustos 2023 en yeni ve farklı, resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...
- 1
Cuma mesajları İslam alemi için en kutsal gün olan Cuma günü öncesi araştırılıyor. Müminler her Cuma sevdiklerine en güzel dileklerini ve dularını iletmek için birbirlerine Cuma mesajı gönderiyorlar. Bizler de sizler için en anlamlı, güzel ve resimli Hayırlı Cumalar sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun mesajlarını bir araya getirdik. İşte, ayetli ve dualı Cuma mesajları...
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
- 2
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
- 3
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
-
- 4
Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
- 5
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
- 6
Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
-
- 7
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
Hayırlı cumalar.
- 8
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
- 9
Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.
-
- 10
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.