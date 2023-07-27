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        Haberler Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 | En farklı, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri

        En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

        Resimli Cuma mesajları, Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününün gelişiyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ve SMS yoluyla sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyen binlerce Müslüman; en farklı, anlamlı, yazılı, ayetli, hadisli, dualı resimli Cuma mesajları çeşitlerini araştırıyor. İşte 28 Temmuz 2023 en güzel Cuma mesajları ve sözleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 19:58
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        • 1

          En farklı, yeni, anlamlı, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı sözleri araştırılmaya başlandı. 28 Temmuz Cuma günü cemaatle namazını eda etmek isteyenler camilere akın edecek. Bu mübarek güne dikkat çekmek isteyenler Cumamız Mübarek Olsun’ ve ‘Hayırlı Cumalar’ mesajlarını sevdikleriyle paylaşıyor. İşte Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, resimli Cuma mesajları çeşitleri…

        • 2

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        • 6

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 7

          EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 8

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

        • 9

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 10

          Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 11

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        • 12

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        • 13

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 14

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 15

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        • 16

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 17

          Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur. (Ebû Davûd, Dua, 115)

        • 18

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 19

          HADİSLİ DUALI VE AYETL, CUMA MESAJLARI

          Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        • 20

          Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 21

          Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        • 22

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

        • 23

          Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 24

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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