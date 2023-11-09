En güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İslam dininde özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlerce Müslüman farz ibadetini camide topluca eda edecek. Hz. Muhammed'in hadislerinde Cuma gününün özel bir kutsiyete sahip olduğu belirtilmiştir. Günün bereketi ve önemini vurgulamak isteyenler 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını sevidklerine gönderiyor. İşte 10 Kasım 2023 resimli Cuma mesajları ve sözleri...