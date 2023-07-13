Resimli 15 Temmuz mesajları! Büyük destanın 7. yıl dönümü
15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı direniş destanını yedinci yılında da coşkuyla kutlanacak. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde heyecanını sosyal medyada paylaşmak isteyenler ve sevdiklerini tebrik etmek isteyenler resimli 15 Temmuz mesajlarını araştırıyor. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...
- 1
15 Temmuz resimli mesajları her yıl olduğu gibi darbecilere karşı milletin yazdığı demokrasi destanıyla iligli sosyal medya paylaşımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle resimli 15 Temmuz mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...
- 2
* "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."
- 3
* Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
* Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
* Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.
-
- 4
* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.
* 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
- 5
* 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!
* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.
- 6
* Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.
-
- 7
* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
* Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.
* Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)
- 8
15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ
15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
- 9
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken
Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri
-
- 10
Demokrasi destanında şahitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!
Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!
Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!