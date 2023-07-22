Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün
Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, ne kadar dikkatli biri olduğunuzu ölçmek ister misiniz? Bunun için aşağıdaki resimlerde gizlenen objeyi bulmanız yeterli.
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Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.
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Bu Dalmaçyalılar arasında beyaz bir köpek var. Hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Aynı olan iki şemsiyeyi bulabilir misiniz? Cevap sonraki sayfada.
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Bu partide bir hırsız var ama nerede? Cevap sonraki sayfada.
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Bu bebeklerden bir tanesinin gözleri yok? Bulamadıysanız cevap sonraki sayfada.
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Sarı peynirlerin arasında bir de sarı renkte bir zar var. Cevap sonraki sayfada.
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Bebeğin emziği yok, bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.
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Rakunların arasındaki pandayı gördünüz mü? Cevap sonraki sayfada.
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Kaynak: BrightSide