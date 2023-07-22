Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün

        Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün

        Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, ne kadar dikkatli biri olduğunuzu ölçmek ister misiniz? Bunun için aşağıdaki resimlerde gizlenen objeyi bulmanız yeterli.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 2
        • 3

          Bu Dalmaçyalılar arasında beyaz bir köpek var. Hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 4
        • 5

          Aynı olan iki şemsiyeyi bulabilir misiniz? Cevap sonraki sayfada.

        • 6
        • 7

          Bu partide bir hırsız var ama nerede? Cevap sonraki sayfada.

        • 8
        • 9

          Bu bebeklerden bir tanesinin gözleri yok? Bulamadıysanız cevap sonraki sayfada.

        • 10
        • 11

          Sarı peynirlerin arasında bir de sarı renkte bir zar var. Cevap sonraki sayfada.

        • 12
        • 13

          Bebeğin emziği yok, bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.

        • 14
        • 15

          Rakunların arasındaki pandayı gördünüz mü? Cevap sonraki sayfada.

        • 16

          Kaynak: BrightSide

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!