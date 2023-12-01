Resimde ilk gördüğünüz detay hayata olan bakış açınızı anlatıyor!

EĞER ÖNCE BİR UFO GÖRDÜYSENİZ;

Görünüşe göre bir çöküşün eşiğindesiniz ve patlamak üzeresiniz. Strese duyarlılığınız düşük olması; uykusuzluk veya sık sık kabus görme gibi sağlık sorunlarına yol açar.

Duygularınızı sürekli bastırmayın ve en ufak bir şeyin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Bu migren, mide bulantısı ve diğer komplikasyonlara neden olabilir.