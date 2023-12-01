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        Haberler Yaşam Resimde ilk gördüğünüz detay hayata olan bakış açınızı anlatıyor!

        Resimde ilk gördüğünüz detay hayata olan bakış açınızı anlatıyor!

        Bir resimde ilk gördüğünüz detay asla bir rastlantı değildir; beyninizin o detayı yakalamasının bir sebebi vardır. Bu yüzden yıllardır psikoloji alanında görsel testler kullanılır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:42
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        • 1

          Bu resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Cevabınızı seçtiyseniz analizlere geçelim.

          Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.

        • 2

          EĞER ÖNCE BİR MAĞARA GÖRDÜYSENİZ;

          Dengeli bir insansınız ve dengenizi bozmak oldukça zordur. Siz olayların sadece iyi taraflarını görmeye çalışan sakin bir insansınız. İçsel gücünüz ve iyimserliğiniz nedeniyle olumsuz durumlar üzerinizde baskı oluşturmaz. Sizin gibi insanlardan sıklıkla yardım veya tavsiye istenir.

        • 3

          EĞER ÖNCE BİR UFO GÖRDÜYSENİZ;

          Görünüşe göre bir çöküşün eşiğindesiniz ve patlamak üzeresiniz. Strese duyarlılığınız düşük olması; uykusuzluk veya sık sık kabus görme gibi sağlık sorunlarına yol açar.

          Duygularınızı sürekli bastırmayın ve en ufak bir şeyin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Bu migren, mide bulantısı ve diğer komplikasyonlara neden olabilir.

        • 4

          EĞER ÖNCE BİR UZAYLI GÖRDÜYSENİZ;

          Her şeyde sorun yaratma eğilimindesiniz. Heyecanlanma alışkanlığınız sık sık strese yol açıyor. Kendinizi toparlamalı ve yersiz endişelere enerji harcamayı bırakmalısınız. Zor bir durumla karşı karşıya kaldığınızda olaya başka bir açıdan bakmaya çalışın. Stresle mücadeleyi kolaylaştırmak için nefes egzersizleri yapmayı deneyin; gerçekten yardımcı olabilirler. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça nefes verin.

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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