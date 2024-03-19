Resim çalışmalarını fakültenin maskotlarıyla yapıyorlar

Doç. Dr. Deniz Gökduman ise resim derslerinin 8 saatlik blok derslerden oluştuğunu anlattı.

Uzun süren derslerde öğrencilerin hayal ettiğini resmetmesi için duygusal rahatlık gerektiğini belirten Gökduman, "Hayvanlar insanların streslerini alır. Burada her gün misafirimiz olan kedi ve köpeklerimiz var. Atölyeye gelip giderler, biz onlara hiç karışmayız hatta bazı sahipli köpekler var Karaağaç'ta sanki öğrenciymiş gibi sabah gelip akşam evlerine giderler. Hayvanlarla iç içeyiz. Kediler, köpekler bir arada duruyor ve aralarında kavga olmuyor. Sanatın huzurunu onlarda yaşıyor" diye konuştu.