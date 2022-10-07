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Kişiden kişiye araç kiralama platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim Rentiva, köprü yatırım turunda 170 bin dolar yatırım aldı.

Aracını kiraya vererek gelir elde etmek isteyen araç sahipleri ile araç kiralama hizmetinden yararlanmak isteyen kiracıları buluşturan platform, günlük kiralamaya ek olarak aylık kiralama seçeneği de sunuyor.

Girişimin aldığı yatırımı pazar payını arttırmak ve hizmet alanını geliştirmek için kullanacağı kaydedildi.

Rentiva CEO’su Eren Alkış, kişiden kişiye araç paylaşımının büyüyerek devam ettiğini belirterek, ''Araç sahiplerimiz artan kasko, trafik sigortası, bakım, lastik ve akaryakıt gibi maliyetlerini Rentiva ile araçlarını kiraya vererek karşılıyorlar ve bunun yanında ek gelir de elde etmiş oluyorlar. Seri A turu öncesi çok doğru bir dönemde aldığımız yatırım ile Türkiye içerisinde coğrafi genişlemeyi tamamlayarak pazar payımızı artırmak istiyoruz" dedi.

150 binden fazla kayıtlı üye ve 20 binden fazla kayıtlı araç ile şimdilik sadece İstanbul'da hizmet veren Rentiva, bu yeni yatırım ile birlikte İzmir, Antalya ve Muğla gibi turizm yoğunluğu yüksek şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.