Rent Go ve Türk Kanser Derneği'nden 'Gölge Oyunu'

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Araç kiralama şirketi Rent Go, Türk Kanser Derneği'nin Gölge Oyunu Projesi'ne ulaşım sponsoru olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Kanser Derneği tarafından tatil beldelerinde yürütülecek cilt kanserine karşı bilinçlendirme çalışmalarında Rent Go aracı kullanılacak.

Yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde yapılacak cilt kanseri farkındalık çalışmaları, 18-19-20 Ağustos’ta Çeşme'de, 22-23 Ağustos’ta Bodrum Bitez'de, 24 Ağustos’ta Bodrum Ortakent'te, 26-27 Ağustos tarihlerinde ise Antalya Konyaaltı Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, Türk Kanser Derneği'nin önceki yıllarda hayata geçirdiği Mucize Evi ve Mucize Yarınlar projelerine de destek olduklarını hatırlatarak, "Sağlık alanında toplumsal farkındalık çalışmalarının içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Türk Kanser Derneği’nin oldukça sinsi bir hastalık olan cilt kanseri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere tatil beldelerinde gerçekleştireceği Gölge Oyunu projesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

HEDEF FARKINDALIK YARATMAK

Türk Kanser Derneği'nin hayata geçirdiği proje, cilt kanseri konusunda toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin gözde sahillerini ziyaret ederek tatilcilerde farkındalık yaratmayı hedefleyen projede, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yollarının gösterileceği ve ihtiyaç sahiplerine güneş kremi dağıtılacağı bildirildi.