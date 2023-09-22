Rent Go, Kasımpaşa'nın araçlarını yeniledi
Otomobil filosu firması Rent Go, Türk futbolunu desteklemeye devam ediyor. Rent Go, sponsorluk kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın araçlarını yeniledi
Yüzde 100 Türk sermayeli araç kiralama şirketi olarak faaliyet gösteren Rent Go, 2021 sezonundan bu yana Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da bulunan araçlarını yeniledi.
Yeni araçların teslimat törenine Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız, futbolcular ve Rentgo yetkilileri katıldı.
Yüzde 98'lik müşteri memnuniyeti oranıyla araç kiralama sektöründe ilk üç sırada yer alan Rent Go, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kasımpaşa taraftarlarına özel indirimli fiyatlar sunmaya devam edecek.