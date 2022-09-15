Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti.

UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı.

Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti.