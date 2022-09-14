Müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, sarı-lacivertlilerin defans hattının çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluştuğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın da çok kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe son derece kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle defans bölgesindeki oyuncuların çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Kalecileri de çok yetenekli bir çocuk. Fenerbahçe, hücumda da çok sağlam bir takım. Mutlaka burada kazanmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.
Baptiste Santamaria'nın sakatlanmasıyla orta sahada bir problem yaşadıklarını ancak bunun için çözümlerinin bulunduğunu aktaran Genesio, şöyle devam etti:
"Santamaria'nın sakatlanması sebebiyle Fenerbahçe karşısına 4-4-2 ya da 4-3-3 şeklinde çıkabiliriz. Orta sahada 2 ya da 3 oyuncu oynatabilirim. Bunun çok önemi yok. Önemli olan oyunun prensibe dayanması. Lesley Ugochukwu, çok beğendiğim bir oyuncu. Santamaria'nın yokluğunda şans bulabilir ama takımda onun gibi genç ve iyi durumda olan başka oyuncular da var. Baptiste'in sakatlığına baktığımızda oyuncu seçimimde her şey olabilir."
UEFA Avrupa Ligi maçlarının her zaman çok önemli olduğunu anlatan Bruno Genesio, "Avrupa Ligi maçları her zaman daha yoğun ve oyuncuların kendilerini göstermek istedikleri bir platform oluyor. Daha fazla konsantre oluyorlar. Bu maça da böyle yaklaşarak oynayacaklarını düşünüyorum. Avrupa Ligi maçlarında karşımıza çıkan takımlar kalite ve hırs olarak genelde yüksek kalitede oluyorlar ve oyuncularda psikolojik olarak kendilerini bu seviyeyi yakalayabilmek için hazırlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
AEK Larnaca maçında oyuncularının kararlılıklarını gösterdiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularım önümüzdeki maçlar için neler yapabileceklerini gösterdiler. Diğer Avrupa maçlarında aynı tutkuyla oynayacaklarını düşünüyorum. Geçen seneki kadro bu seneki kadro değil. Daha genç bir oyuncu kadrosuyla çalışıyoruz, bu oyunculara güvenmemiz gerekiyor."
Bruno Genesio, UEFA'nın karşılaşmayı 'Yüksek riskli maç' kategorisinde değerlendirmesine ilişkin de açıklama yaptı.
Türk seyircilerin ne kadar tutkulu olduğunu bildiklerini anlatan Genesio, şunları kaydetti:
"Daha fazla misafir seyircinin olduğu ambiyansta oynamayı biz de isterdik. Bu tür maçlarda futbol için çok önemli olan bir tutku gösteriliyor ve bu oyunculara güzel yansıyor. Bunun da maç üzerinde etkisini görebiliyoruz. Bu yüzden daha fazla seyirciyle oynanmasını isterdik."
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