Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Rennes ile Olimpik Lyon kozlarını paylaştı. Ev sahibi Rennes, Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Lyon, 23. dakikada Alexandre Lacazette ile öne geçerken, Rennes, 38'de Martin Terrier ile skora dengeyi getirdi.

Rennes, 47. dakikada Amine Gouiri ile öne geçti. Lacazette, 72'de tekrar sahneye çıktı ve durumu eşitledi: 2-2.

Maçta son sözü Rennes söyledi. Martin Terrier, 77. dakikada ikinci golünü atarak takımını galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes, bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Lyon ise 14 puanda kaldı.