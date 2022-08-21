Rennes galibiyetle tanıştı

Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Rennes, Ligue 1'in üçüncü haftasında ligin yeni ekiplerinden Ajaccio'yu konuk etti.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Martin Terrier'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarının son anlarında Ajaccio penaltı kazandı. Doğan Alemdar tekrarlanan penaltıda gole izin vermezken Ajaccio, El Idrissy'nin 57'deki golüyle skora dengeyi getirdi.

Maçta son sözü 62'de Baptiste Santamaria söyledi: 2-1.

Mücadeleyi 81'de Romain Salon ve 90'da Ugochukwu'nun kırmızı kartlarıyla 9 kişi tamamlayan Rennes 2-1'lik skorla kazandı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Geçen hafta hata yaparak gündeme oturan Doğan Alemdar bu maça 11'de başladı ve penaltı kurtardı.