UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Maç için geri sayım sürerken futbolseverler, maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmayı sürdürdü. Peki Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...