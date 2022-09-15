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Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransız temsilcisi Rennes konuk oluyor. Fenerbahçe'de hedef 2'de 2 yapıp avantajı kapmak. Maça saatler kalırken taraftarlar "Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte zorlu karşılaşma öncesi tüm gelişmeler...

15.09.2022 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Maç için geri sayım sürerken futbolseverler, maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırmayı sürdürdü. Peki Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

  • RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Rennes Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 2. maçı 15 Eylül Perşembe günü saat saat 22:00'de oynanacak.

  • RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Rennes Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

     

  • Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rennes müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

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