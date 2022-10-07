Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Rennes, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Fransız ekibi 2-1 kazanırken galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue kaydetti. Dinamo Kiev'in tek golü 33. dakikada Viktor Tsygankov attı.

Rennes forması giyen milli oyuncu Doğan Alemmdar, karşılaşmaya yedek başladı ve maçta süre alamadı.

Alınan bu sonucun ardından Rennes puanını 7 yaptı ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.