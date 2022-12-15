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Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor

Renklerin kendilerine has enerjileri, insanlar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Özellikle, renk psikolojisini çok iyi bilen pazarlama sektörü neredeyse bunun üzerine kurulu! Fark etmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz lakin bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, renklerin neredeyse tüm insanlar üzerinde aynı çağrışımlar yarattığını ortaya koydu. 

Giriş: 15.12.2022 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • MOR

    - Yüksek ideallere ilham verir, hayal gücünün ve maneviyatın rengidir.

    - Daha derin düşüncelerle bağlantı kurulmasını sağlayan içe dönük bir tondur.

    - Mor, kalite, fantezi ve yaratıcılığın yanı sıra zenginlik ve gücü temsil eder.

    - Genellikle yüksek kaliteli veya üstün bir ürünü belirtmek için mor renk kullanılır.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Morun çok fazla kullanılması kişinin iç dünyasına fazlaca yönelmesine neden olabilir.

    - Yanlış yerde, yanlış mor tonun kullanılması diğer renklere nazaran daha fazla ucuz ve basit gözükür.

  • MAVİ

    - Güvenin ve huzurun rengidir .

    - Bu renk, beyinde kırmızının tersi bir etkiye sahiptir. Sakinleştiricidir, gerginliği ve korkuyu azaltır, nabzı yavaşlatır ve iştahı azaltır.

    - Bilgeliğe ve daha yüksek ideallere ilham verirken samimi, içine kapanık ve sessiz bir renktir.

    - Mavi, evrensel olarak en çok tercih edilen renk olduğundan, iş ve hava yolu üniformalarında kullanımı en güvenli olandır. Güven, dürüstlük ve güvenilirlikle ilgilidir, bu nedenle müşteri sadakati oluşturmaya yardımcı olur.

    Olumsuz Özellikleri;

    Mavinin ve özellikle lacivertin dezavantajı; olgun, muhafazakar, sıkıcı görünebilmesi veya katı bir görünümü ifade edebilmesidir.

  • YEŞİL

    - Doğanın, dengenin ve büyümenin özüdür. Uyum, şifa ve istikrarı simgeler; dinlendirici ve güvenlidir.

    - Aynı zamanda özgüveni temsil eder. Daha koyu yeşiller para, zenginlik ve prestij ile ilgiliyken, daha açık yeşiller yeniden doğuş, büyüme ve tazelik ile ilgilidir.

    Olumsuz Özellikleri

    Çok fazla yeşil kıskançlık, açgözlülük ve bencillik duygularına yol açabilir.

  • SARI

    - Beynin sol, mantıksal tarafıyla rezonansa giren zihnin ve zekânın rengidir.

    - Yeni fikirlerin tonudur. Post-it notları ve bloknotlar bu yüzden sarı olarak tasarlanır. 

    - Spektrumun en açık tonu olan sarı, canlandırıcı ve aydınlatıcıdır; umut, mutluluk ve eğlence sunar.

    - Neşe duygusu yaratan, insanların ruhlarını aydınlatan sıcak ve mutlu bir renktir.

    Olumsuz Özellikleri;

    Bununla birlikte çok fazla sarı, özellikle zaten stresli olan kişilerde endişe, sinirlilik, endişe, ajitasyon ve kişisel yüzleşmeye neden olabilir.

  • TURUNCU

    - Dışadönüklüğü ve enerjiyi temsil eder. 

    - İyimserlik ve özgüvenin tonudur.

    - Cesaret, coşku, gençlik enerjisi, canlılık ilham verir.

    - Kırmızıdan daha nazik olan turuncu, dişil enerjiyi ve yaratım enerjisini temsil eder.

    -  Turuncu, kırmızının fiziksel enerjisini ve uyarımını; sarının neşesiyle birleştirerek sıcaklık ve mutluluk yayar.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Çok fazla turuncu, hafif bir karakteri ve entelektüel değerlerin eksikliğini gösterir.

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