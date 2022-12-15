Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor

MAVİ

- Güvenin ve huzurun rengidir .

- Bu renk, beyinde kırmızının tersi bir etkiye sahiptir. Sakinleştiricidir, gerginliği ve korkuyu azaltır, nabzı yavaşlatır ve iştahı azaltır.

- Bilgeliğe ve daha yüksek ideallere ilham verirken samimi, içine kapanık ve sessiz bir renktir.

- Mavi, evrensel olarak en çok tercih edilen renk olduğundan, iş ve hava yolu üniformalarında kullanımı en güvenli olandır. Güven, dürüstlük ve güvenilirlikle ilgilidir, bu nedenle müşteri sadakati oluşturmaya yardımcı olur.

Olumsuz Özellikleri;

Mavinin ve özellikle lacivertin dezavantajı; olgun, muhafazakar, sıkıcı görünebilmesi veya katı bir görünümü ifade edebilmesidir.