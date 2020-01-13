Renklerin büyüleyici etkisi

Hilton Istanbul Maslak, yılın ilk sergisine ünlü sanatçı Sema Bayraslı’nın İçsel Bütünleşme’ sergisi ile devam ediyor. Bir ay boyunca sergilenecek eserler, 17 Ocak Cuma günü 19.00’da gerçekleşecek olan açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak.

Seramik ve Cam Sanatı alanından mezun olan Sema Bayraslı, renkleri sınırsız kullanabilme tutkusuyla resim sanatına yönelerek yağlıboya çalışmalarına başlamıştır.

Yağlıboyanın yanı sıra dijital resim alanında da eserler veren Bayraslı, tuval, boya, fırça, palet kullanarak geleneksel anlamda resim yapmanın kendisine ayrı bir haz verdiği inancıyla bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.

Son çalışmalarında, insanların iç ve dış dünyasındaki çatışmaları sürrealist fikir akımı üzerinden yorumlayan Bayraslı’nın kişisel ve karma olmak üzere birçok sergisi bulunmaktadır.