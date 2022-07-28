Renkleri ve duyguları buluşturan sergi

Ergin İnan, Seydi Murad Koç, Hale Feriha Hendekçigil, Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan ve Alea Pınar du Pre'nin renkleri ve duyguları buluşturan karma sergisi 31 Ağustos'a kadar EArt Galeri’de.
“Summer Edition” karma sergisi EArt Galeri'de açıldı.Renklerin, duyguların ve özgünlüğün buluştuğu sergide; Ergin İnan, Seydi Murad Koç, Hale Feriha Hendekçigil, Burcu Yavuz, Ertuğrul Berberoğlu, Gülçin Aslandoğan ve Alea Pınar du Pre’nin eserleri bir araya geliyor. Sergi, sanatçıların farklı kavramlar üzerinden ürettiği eserlerini izleyiciyle buluşturuyor.
Eserlerinde böcekleri ve insan figürlerini işlediği çalışmalarıyla bilinen Ergin İnan; sergide ustalık dönemine ait yeni soyut eserlerini ilk kez izleyiciyle buluşturuyorken, doğa ve insanlık arasındaki mücadeleyi eserlerine yansıtan Seydi Murad Koç; çizgi ve resim arasında güçlü bir teknik ile hazırladığı çalışmaları ile insanlara doğanın bu evrende ki hakimiyetini hatırlatıyor.
Dünya’da cam sanatları alanında gerçekleştirilen en prestijli etkinlik olarak kabul edilen Italian Glass Week'in 2022 yılı sanatçıları arasında yer alan Hale Feriha Hendekçigil, kalıpta şekillendirerek camın anlatım gücünden yararlandığı eserleriyle sanata farklı bir açıdan bakmamıza imkan sağlarken, Burcu Yavuz; zaman ve mekan kavramlarını kaldırdığı eserleriyle derinlik ve hareketi sağlayarak ziyaretçilere üç boyutlu bir deneyim yaşatıyor.
Ertuğrul Berberoğlu; adeta buruşturulmuş bir duvar etkisi uyandıran heykelleriyle izleyicilere atılacak tek bir adım ile duvarlarımızın içinden yeni bir mekana geçebilmemizin olanağını hissettiriyorken Gülçin Aslandoğan; iki yüz seksen ile beş yüz altmış ton arası kullandığı renk geçişleri ve ton kabartmaları ile oluşturduğu serisi ile izleyicilere renkli bir bakış açısı kazandırıyor.
Dijital çağın kendisine sunduğu olanakları kullanarak geleneksel malzeme olan tuvalde portrelerin farklı açılardan üst üste binmesi ile oluşturduğu eserleriyle dikkat çeken Alea Pınar du Pre, çalışmalarıyla illüzyonist görüntüler sunuyor.
“Summer Edition” sergisi EArt Galeri’nin Kağıthane şubesinde 31 Ağustos tarihine kadar Pazartesi-Cumartesi günleri arasında ziyaret edilebilir.
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