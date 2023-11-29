RENKLERİN CİNSİYETİ VAR

Maryland Üniversitesi'nde görevli sosyolog Philip Cohen tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre kadın ve erkek katılımcılara en çok sevdikleri renkler soruldu. Mavi renk, cinsiyet ayırt etmeksizin çoğunluğun favorisi seçildi.

Kadınların yüzde 27'si mor, erkeklerin yüzde 25'si ise yeşil rengi sevdiklerini söyledi. Arizona Üniversitesi'nden görevli bir grup araştırmacının yaptığı bir diğer çalışmaya göre ise kadınların ve erkeklerin kırmızı rengi farklı gördüğü tespit edildi. Kadınlar, kırmızı-turuncu renk spektrumunu erkeklere göre çok daha iyi algılıyor. Araştırmacılar bunun nedeninin kadınlarda bulunan XX kromozomundan kaynaklandığını söylüyor.