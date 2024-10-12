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        Haberler Gündem Güncel Rengi değişen Çorlu Deresi'nde inceleme | Son dakika haberleri

        Turkuaz renge bürünen Çorlu Deresi'nde inceleme

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen, kirliliği ile gündeme gelen ve rengi bir süreliğine turkuaz dönen Çorlu Deresi'nde inceleme başlatılıp, numune alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:50 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:51
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        Rengi değişen Çorlu Deresi'nde inceleme
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        Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin önemli kollarından Çorlu Deresi, yıllardır endüstriyel atıklar nedeniyle kirli akıyor.

        Derenin Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yulaflı ile Sağlık Mahallesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, dün öğleden sonra turkuaz renge büründü.

        Derenin renk değiştirdiği bölgeden çevreye ağır kokular da yayıldı. Yaklaşık 5 saat süreyle turkuaz renkle akan dere, daha sonra normal rengine döndü.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı ve çevresinde incelemede bulundu.

        Yetkililer, laboratuvardaki inceleme sonrası dereye turkuaz rengini veren atık ya da durumun ne olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

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