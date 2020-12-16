Rengarenk Afyon Konakları "sema" gösterisiyle Mevlevilik atmosferine büründü

Mevleviliğin Konya Asitanesi'nden sonra ikinci ziyaret mekanı olarak Afyonkarahisar Mevlevihanesi biliniyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları her yıl Hazreti Mevlana Celalettin Rumi'yi çeşitli etkinliklerle anarak Mevlevilik kültürünü yaşatıyor.
Bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlikleri sınırlandırılan Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneği, Mevleviliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kentin tarihi mekanı rengarenk Afyon Konakları arasında sema gösterisi düzenledi.
Mevlevi Konağı'nda usule uygun şekilde "tennure", "sikke", "destegül" ve "hırka" kıyafetlerini giyen iki semazen maskelerini taktıktan sonra rengarenk tarihi Afyon Konakları arasında yaptıkları sema gösterisiyle gönüllere dokundu.
Dernek Başkanı Hacer Aran, AA muhabirine, Hazreti Mevlana'nın hakka yürüyüşünün 747. yılı olmasıyla birlikte Mevlevilik için de 17 Aralık tarihinde vuslat günü olduğunu söyledi.
Mevlevilerin ölümü bir kavuşma olarak gördüğünü dile getiren Aran, Hz. Pir'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da yıllardır etkinliklerini yaptıklarını anımsattı.
- "Mevleviliği canlı tutuyoruz"
Aran, 17 Aralık dolayısıyla Mevleviliğe dikkat çekmek adına tarihi Afyon Konakları arasında bir heyecan ve nefes olması amacıyla sema gösterisi düzenlediklerini vurguladı.
Konakların arasındaki sokaklarda semazenlerin sema gösterilerinin Mevleviliğe farkındalık yarattığını aktaran Aran, "Sultan Divani Hazretleri Mevlevilikte Afyonkarahisar'ı ikinci merkez yapmıştır. Şehrimiz Mevlevi kültürüne hiç yabancı değildir. Biz de bu güzel kültürümüzü hem Afyonkarahisar'ımızda yaşıyoruz hem de etkinliklerimizle de Mevleviliği canlı tutuyoruz." diye konuştu.
Aran, sokaklarda semazenlerin yaptığı sema gösterisini gören vatandaşların ilgisini çekerek beğeni topladığını da sözlerine ekledi.
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