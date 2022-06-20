Renault ve Nissan'da üst düzey atama

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı içinde üst düzey iki atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Saadet Alpago, Renault Group Türkiye'nin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne atandı.
1996 yılından bu yana çeşitli firmalarda önemli pozisyonlarda görev alan Saadet Alpago'nun, Renault Group'un Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu stratejisini tüm iş ortaklarıyla birlikte yürütmek adına gerekli tüm kurumsal ve medya iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacağı bildirildi.
1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Saadet Alpago, İşletme Mühendisliği yüksek lisansını yine aynı üniversitede tamamladı.
1996 yılında iş hayatına atılan Saadet Alpago, sırasıyla Temsa'da Pazarlama ve Ürün Uzmanı, Otomotiv Distribütörler Derneği'nde Pazarlama ve İletişim Müdürü ve Bor Holding'de Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Alpago, 2020 Ocak ayından bu yana Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü görevini yürütüyordu.
NISSAN'A YENİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ
Nissan'da Saadet Alpago'dan boşalan koltuğa ise Umut Kır atandı. Temmuz ayı itibariyle Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü olarak yeni görevine başlayacak Umur Kır, 2021 yılından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev alıyordu.
Kurumsal iletişim, medya ilişkileri, iç iletişim gibi tüm iletişim faaliyetlerini yürütecek olan Umut Kır'ın, yeni pozisyonunda direkt olarak Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacağı öğrenildi.
1976 yılında İstanbul’da doğan Umut Kır, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden, 2017 yılında da İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümü ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon programından mezun oldu.
İş yaşamına 2001 yılında Uluslararası Nakliyeciler Derneği Halkla İlişkiler departmanında başlayan Kır, kariyerine sırasıyla Tırsan Treyler San. ve Tic A.Ş. , Koluman Kögel Treyler San. ve Tic A.Ş, Mesaj İletişim Hiz. Ltd. Şti’nde devam etti.
2013-2021 yılları arasında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Kurumsal İletişim ve Kurumsal Pazarlama Yöneticisi olarak çalışan Kır, son olarak, 2021 yılı Eylül ayından bu yana Nissan Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü görevini yürüttü.
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